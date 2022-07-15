Париж, , 06:07 — REGNUM Мальчик семи лет и его сестра 24-х лет погибли во время праздничного салюта в День взятия Бастилии на западе Франции. Об этом 14 июля сообщила газета Ouest-France.

Константин Сомов. Фейерверк. 1904

Трагедия произошла в коммуне Шоле в департаменте Мен и Луара. После 23:00 (00:00 мск) был запланирован запуск праздничного салюта. По предварительным данным, погибшие стояли в 60 метрах от установок для запуска фейерверков.

Как пояснил прокурор города Анжер Эрик Буйар, произошёл сбой из-за неисправности в механизме запуска зарядов фейерверков. Сообщается, что травмы получил ещё один человек, который является родственником погибших. Он был госпитализирован.

В связи с произошедшей трагедией было начато расследование причин и обстоятельств гибели ребёнка и девушки.

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