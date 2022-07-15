Оттава, 15 июля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Очередные санкционные меры в отношении нескольких секторов экономики России ввели власти Канады. Соответствующий документ был опубликован 14 июля на сайте МИД Канады.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Правительством Канады были внесены поправки в положения об особых экономических мерах в отношении России. Согласно новым поправкам, вводится запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности.

В частности, канадским компаниям и гражданам запрещено предоставлять услуги российским представителям, связанные с производством изделий из металла, автомобилей, прицепов, полуприцепов, электрооборудования, электронной, компьютерной и оптической продукции, а также наземного транспорта и трубопроводов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Канады санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.