Нью-Йорк, США, 15 июля, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Власти американского города Нью-Йорк начали использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за водами вокруг популярного пляжа на острове Лонг-Айленд. Об этом заявил журналистам глава округа Саффолк Стив Беллоне.

fill Дрон

Такое решение связанно с тремя инцидентами с нападением акул на людей рядом с островом. Беллоне рассказал, что на большом дроне установлен прожектор и динамик для передачи сообщений. Беспилотники меньшего размера оборудованы камерами высокой четкости и тепловизорами.

Глава округа напомнил, что ранее дроны использовались для борьбы с пожарами и при провидении поисково-спасательных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в районе Хурады в Египте погибла 68-летняя австрийская туристка, на которую напала акула.