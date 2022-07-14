Москва, 15 июля, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Эталонный отечественный сорт нефти планирует сформировать правительство России на базе марки Urals, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках. Такое утверждение 14 июля сделало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Утверждается, что торговлю нефтью на национальной платформе российские ведомства, нефтедобытчики и Центробанк запланировали начать уже в октябре текущего года.

«Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — уточняют журналисты Bloomberg.

По данным агентства, которые приводятся со ссылкой на двух анонимных чиновников, планы по установлению контрольного ценового показателя нефти для противодействия внешнему влиянию и давлению санкционных мер находятся на ранней стадии разработки.

Напомним, введение западными странами эмбарго на закупку российской нефти вызвало резкий рост цен, что позволило России перенаправить сырьё в Индию и Китай. России удалось повысить доходы от продажи нефти, даже торгуя сырьём со скидкой и в меньших объёмах. При этом Евросоюз и США терпят убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На фоне этой ситуации лидеры стран G7 приняли заявление, в котором обязались рассмотреть вопрос об ограничении цен на российскую нефть путём запрета на её транспортировку морским путём в случае, если стоимость нефти будет превышать уровень, установленный «международными партнёрами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Саудовская Аравия практически удвоила импорт российского мазута во втором квартале 2022 года.