Минск, 14 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Белоруссии помиловали двух заключённых, признанных политическими, — Игоря Рубежа и Максима Железнова. Об этом сообщили представители инициативы Dissidentby в своем телеграм-канале.

President.gov.by Александр Лукашенко

Оба помилованных отбывали наказание в исправительном учреждении открытого типа № 7 в деревне Куплин Пружанского района.

62-летний Игорь Рубеж был приговорен к 2,5 года ограничения свободы по статье за оскорбление представителя власти. 21-летний Максим Железнов отбывал полтора года ограничения свободы по этой же статье.

Условия помилования не разглашаются.