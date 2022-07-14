Бишкек, 14 июля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Министерство образования Киргизии намерено перенять опыт Уругвая по внедрению электронных учебников в школах. Об этом заявил министр Алмазбек Бейшеналиев на встрече с журналистами.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Читайте также: В Киргизии уволили около 1000 директоров школ

Высокопоставленный чиновник отметил, что образовательное ведомство планирует воспользоваться программой Оксфорда при разработке новой литературы, по которой будут обучаться школьники.

Также глава Минобразования сообщил, что в новом учебном году ученикам первых и вторых классов во всех школах Киргизии перестанут ставить оценки.

Читайте также: Директора 50 школ Бишкека требуют оштрафовать депутата на 688 млн рублей