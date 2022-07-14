Бишкек, 14 июля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Среднемесячная заработная плата в Киргизии сейчас составляет 22 927 сомов (17 110 рублей). Об этом стало известно в ходе заседания правительства республики сегодня, 14 июля.

Киргизский сом

По словам министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, с учетом индекса потребительских цен её реальный размер вырос на 6,2%.

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Наиболее активно с начала года росли зарплаты в сфере здравоохранения и соцобслуживания населения — в среднем на 52,6%, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха — на 48%,

Несколько медленнее увеличивались доходы работников сферы образования — на 28,3%, добычи полезных ископаемых — на 24,3%, профессиональной, научной и технической сферы деятельности — на 21,3%, а также сферы транспортной деятельности и хранения грузов — на 19,5%,

Также увеличились зарплаты граждан, работающих в строительной сфере — на 18,2%, в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 17,2%, у финансовых посредников и страховых агентов — на 16,6%, у задействованных в административной и вспомогательной деятельности — на 15,7%, а также в сфере операций с недвижимым имуществом — на 14,8%.

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