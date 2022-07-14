София, 14 июля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Сразу несколько боеприпасов, представляющих опасность для судоходства, обнаружены в Черном море в районе населенного пункта Камен-Бряг Добричской области Болгарии. Об этом 14 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По предварительным данным, речь идет о плавучих минах. Происхождение боеприпасов неизвестно. Отмечается, что ВМС Болгарии направили в регион два тральщика. Других подробностей в сообщении не приводится.

Напомним, ранее болгарские власти предупредили о возросшей опасности столкновения судов с украинскими минами, регулярно уносимыми в территориальные воды Болгарии из-за ураганов и штормов.