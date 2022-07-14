София, , 21:34 — REGNUM Болгарию во второй половине 2022 года ждет очередной скачок инфляции. Об этом говорится в распространённом 14 июля заявлении Европейской комиссии, передает софийская газета «Факты».

Флаги Болгарии и Евросоюза neizvestnayabg

По оценкам ЕК, в сентябре–октябре 2022 года болгарская национальная валюта лев может обесцениться на 12,5%, что станет максимальным её снижением в новейшей истории страны. В числе причин этого называются резкий рост цен на энергоносители и резкое сокращение экспортно-импортных операций между Болгарией и Российской Федерацией.

Напомним, ранее официальная София заявила о «серьёзных экономических проблемах в стране». Согласно некоторым данным, до 70% населения Болгарии не в состоянии оплачивать счета ЖКХ.