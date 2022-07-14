Приштина, Сербия, 14 июля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Парламент Косово 14 июля одобрил в первом чтении законопроект о создании госбюро по верификации и конфискации незаконно нажитого имущества.

Petrit Ibrahimi Приштина. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 58 депутатов, трое воздержались. Представители оппозиции (59 депутатов) бойкотировали голосования.

Перед тем, как покинуть зал заседаний, глава парламентской фракции оппозиционной Демократической лиги Косово Арбен Гаши сообщил о том, что его партия предлагает три принципа составления законопроектов о веттинге (проверках чиновников) и системе безопасности Косово.

Глава парламентской фракции Альянса за будущее Косово Бесник Тахири потребовал возвращения к обсуждению законопроекта и подчеркнул, что проверки чиновников должны получить полную поддержку в парламенте. Напомним, принятие законопроекта о веттинге потребует внесения изменений в Конституцию Косово, которые принимаются парламентом.