Украинские беспилотники обстреляли погранпост и АЗС в Брянской области
Брянск, 14 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Атаки украинских беспилотников зафиксированы в Брянской области 14 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Телеграм-канал Александра Богомаза
Последствия обстрела
«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днём дважды был обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал Богомаз.
Он уточнил, что в результате атак никто не погиб и не пострадал. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.
На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Украина произвела артиллерийский обстрел населённого пункта Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области.