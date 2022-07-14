Брянск, 14 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Атаки украинских беспилотников зафиксированы в Брянской области 14 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Телеграм-канал Александра Богомаза Последствия обстрела

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днём дважды был обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал Богомаз.

Он уточнил, что в результате атак никто не погиб и не пострадал. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания.

На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Украина произвела артиллерийский обстрел населённого пункта Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области.