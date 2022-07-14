Рим, 14 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что намерен подать в отставку с поста главы правительства. Об этом Драги сказал сегодня, 14 июля, на заседании Совета министров Италии.

Presidenza della Repubblica Марио Драги. 2021

«Я хочу объявить вам, что сегодня вечером я уйду в отставку. Национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует. Разрушен договор о доверии, лежащий в основе действий правительства», — сказал Драги.

Поводом для отставки Драги стало состоявшееся на фоне кризисной ситуации в стране голосование в Сенате о доверии правительству. Формально правительство получило вотум доверия, однако в голосовании не стало принимать участие движение «Пять звезд», входящее в правящую коалицию: его представители просто покинули Сенат во время голосования. В результате поддерживавшая правительство Драги на момент назначения парламентская коалиция развалилась.

Стоит отметить, что отставка Драги — это четвертый за последний месяц правительственный кризис в странах Евросоюза. Так, в отставку вынужден был уйти премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; в Болгарии парламент вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова; сегодня об уходе в отставку заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.