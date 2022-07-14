Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Прокурорская проверка в отношении начальника неврологического отделения военного клинического госпиталя Минобороны России назначена после жалобы участника специальной военной операции на Украине. Об этом информирует общественное движение «Комитет по борьбе с коррупцией».

телеграм-канал председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко Госпиталь Южного военного округа принимает пациентов — участников СВО

Как следует из сообщения, участник спецоперации сообщил о том, что якобы начальник неврологического отделения при проведении военной врачебной комиссии проигнорировал наличие медицинской документации, подтверждающей обстоятельство получения травмы военнослужащим по контракту при выполнении боевых задач в районе проведения специальной военной операции на Украине. Военнослужащему при выписке не выдали заключение медицинского освидетельствования и справки по результатам прохождения военной врачебной комиссии. Он утверждает, что регистрации о прохождении медицинского освидетельствования на военной врачебной комиссии в военном госпитале нет.

При этом аудиозаписи проведения комиссии и выписной эпикриз, в котором указано на факт проведения медицинского освидетельствования, указывают на обратное.

Кроме того, в двух медицинских учреждениях ЛНР есть документация, подтверждающая, что военнослужащий получил контузию вследствие выполнения боевых задач. Эти справки были переданы начальнику 1-го неврологического отделения военного госпиталя.

Проведение прокурорской проверки взято на общественный контроль.

О данном факте сообщено в администрацию президента РФ и иные компетентные органы.