Тирана, , 20:46 — REGNUM Президент Албании Илир Мета вечером 14 июля назвал национальным героем 18-летнего Анри Кашику, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

Юноша родом из города Либражди и проживавший в прибрежном городе Дуррес, недавно вернулся из Великобритании, куда уезжал на заработки. Однако возвращение домой обернулось трагедией: когда 15-летний брат Кашику и его товарищ начали тонуть в море, Анри бросился на помощь подросткам и погиб.

Причиной его смерти стало отсутствие спасателей на пляже и сильные волны. Изначально Кашику пытался доплыть до детей на лодке, а та не справилась с штормом, бросился в воду сам. Подростки находятся вне опасности для жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанские пожарные спасли потерявшего сознание в колодце мужчину