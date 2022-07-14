Москва, 14 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил значение первой миротворческой операции России, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии и была выполнена на одном дыхании. Об этом он заявил на мероприятии по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро», — сказал министр. «Это уникальный опыт, когда за несколько дней была создана комиссия, в которую вошли представители всех силовых структурах. Я имею в виду: будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ, все это было собрано воедино», — заявил Шойгу.

«Я вас всех поздравляю, вам всем огромное спасибо за это — это большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа», — отметил он, обращаясь к присутствующим участникам той миротворческой операции.

Сергей Шойгу отметил, что в условиях продолжающихся вооружённых столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооружённых формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям.

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил — Россия не дала истребить народ Южной Осетии», — подчеркнул он.

«Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились», — добавил Шойгу.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трёх батальонов — российского, грузинского и осетинского. Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.