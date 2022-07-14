Бухарест, 14 июля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Министерство образования Румынии выступило с инициативой отмены обязательного экзамена по румынскому языку в ряде высших учебных заведений страны. Об этом 14 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, нововведение коснется десятков технических ВУЗов, а также нескольких факультетов Бухарестского университета. Детали нововведения не уточняются. По словам главы министерства Сорина Кымпяну, на данном этапе необходимо проведение масштабного исследования в контексте целесообразности курсов языкознания для соискателей степени бакалавров в институтах и университетах страны.

По словам независимых экспертов, система высшего образования в Румынии переживает «глубокий кризис».