Вашингтон, 14 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В США до восьмимесячного максимума увеличилось количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице. Данная статистика свидетельствуют о некотором охлаждении рынка труда на фоне ужесточения финансовых условий в стране, сообщает 14 июля Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Несмотря на то, что рост числа обращений за пособием растет вторую неделю подряд, количество безработных очень мало. Федеральная резервная система повышает затраты по займам в попытках снизить спрос на рабочую силу и, в конечном счете, снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.

Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 9 тысяч и составило 224 тысячи. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 223 тысяч.