Барселона, Испания, , 18:39 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» сообщило 25-летнему центральному полузащитнику сборной Нидерландов Френки де Йонгу, что настаивает на уходе футболиста в «Манчестер Юнайтед» в текущее летнее трансферное окно. Об этом 14 июля сообщило издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с «Манчестер Юнайтед» трансфер де Йонга за 85 миллионов евро, однако сам футболист не желает покидать «сине-гранатовых».

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

«Барселона» выкупила Френки де Йонга 1 июля 2019 года у амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.