Стамбул, Турция, 14 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» 14 июля объявил о подписании однолетнего контракта с 33-летним немецким атакующим полузащитником Месутом Озилом. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Granada Месут Озил

В прошедшем сезоне Месут Озил, выступая за «Фенербахче», принял участие в 22-х турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1242 минуты.

До перехода в «Фенербахче» 25 января 2021 года немецкий полузащитник выступал за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», бременский «Вердер» и «Шальке-04» из Гельзенкирхена.