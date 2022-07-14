Варшава, 14 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предписал государственным компаниям срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля для поставки в домашние хозяйства. Об этом 14 июля сообщает издание Onet со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Как уточняется, закупки будут профинансированы за счет средств фонда противодействия COVID-19 и должны быть осуществлены до 31 августа.

Напомним, ранее польские власти полностью запретили государственным и частным компаниям импортировать уголь из России, что привело к снижению доступности угля на рынке и резкому росту его стоимости.