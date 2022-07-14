Барселона, Испания, 14 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» договорились о трансфере 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга за 85 миллионов евро. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Барселона»

По информации источника, сам Френки де Йонг также отказывается от перехода в клуб Английской Премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нидерландца 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

За «сине-гранатовых» де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.