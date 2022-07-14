Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM За непривлечение к административной ответственности концертной площадки «Гигант-холл» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга, которая работала в локдаун, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, перед судом предстанут бывший полицейский и петербуржец, рассказали 14 июля в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Площадь Калинина и «Гигант-холл» Ru.wikipedia.org

Напомним, с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года в Петербурге были введены ограничения на работу различных организаций, в том числе концертных площадок. В зависимости от эпидемиологической ситуации им запрещалось и/или разрешалось проводить мероприятия с ограниченным количеством зрителей. Каждую неделю в Северной столицы надзорные органы проводили проверки по соблюдению ограничений и в случае нарушений выписывали постановления на некоторые из которых, как оказалось, в правоохранительных органах «закрывали глаза».

Как выяснилось, с мая по июнь 2021 года, на тот момент, заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Калининскому району, через посредника, 43-летнего общего знакомого, получал от руководства концертной площадки взятки на общую сумму в 1,4 млн рублей. Как установило следствие, выплаченные деньги служили гарантом, что административной ответственности за нарушения, выявленные при проведении массовых мероприятий на территории ООО «Концертный зал Гигант-Холл», не последует.

Однако платить полицейскому руководство «Гигант-холла» смогло недолго и вскоре обратилось к его коллегам с заявлением. После чего взяточник и его знакомый были задержаны, им предъявили обвинение в получении и посредничестве во взятке. Полицейский был уволен из органов.

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения копий обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд», — подытожили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 год были оштрафованы организаторы концерта группа «25/17», которая выступила перед многотысячной публикой на концертной площадке «Гигант-холл» 10 декабря того же года. Напомним, концерт, собравший более тысячи зрителей, не был согласован с комитетом по культуре, как того требовало временное «ковидное» постановление.

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