Екатеринбург, , 16:59 — REGNUM В Свердловской области по факту выдачи ребёнку-инвалиду сломанного ноутбука будет проведена внутренняя проверка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования.

Клавиатура ноутбука

Цель такого мероприятия заключается в выяснении обстоятельств возникшей ситуации. Также организаторы выдадут победителю соревнований новый ноутбук.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик из Нижнего Тагила победил в категории «робототехника» на чемпионате по профессиональному мастерству. Это было в 2020 году. Ему вручили ноутбук, но техника оказалась с трещинами и запаролена. Организаторы чемпионата заявили, что ноутбук якобы был в нормальном виде. Добиться правды удалось только через суд по иску прокуратуры.

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