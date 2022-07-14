Брюссель, , 16:56 — REGNUM Европейский союз намерен подписать с властями Азербайджана меморандум о поставках природного газа. Об этом пишет издание EUobserverсо ссылкой на проект документа.

Цель у Евросоюза понятная — снизить зависимость наднационального объединения от российских энергоносителей. Ещё до начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС пытались наладить поставки газа из Азербайджана и даже строились специальные газопроводы, так называемый Южный газовый коридор (система газопроводов TAP, TANAP, SCP).

В связи с намерением отказаться от российских энергоносителей, страны ЕС пытаются увеличить поставки газа из других источников, в частности из Азербайджана. Подписание меморандума позволит выстроить «стратегическое партнерство» между ЕС и Азербайджаном. Предполагается, что к 2027 году объемы поставок газа из Азербайджана должны достигнуть минимум 20 млрд кубометров в год. Для этого Евросоюз планирует вложить средства в наращивание мощностей трубопроводной сети Южного газового коридора.