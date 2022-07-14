Кронштадт, Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Власти Кронштадта планируют ограничить возможность передвижения по историческому центра города на автобусах. Об этом 14 июля сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Парк «Патриот» в Кронштадте

«Автобусы у нас с туристами ездят от памятника к памятнику, то есть это, конечно, требует наведения порядка, где-то ограничительных мер, где-то запретительных, наверное, мер», — поделился планами Довганюк.

В пример он привёл опыт Печор в Псковской области, где, чтобы добраться к определённым объектам, нужно идти пешком. В городе Плёс в Ивановской области вообще запрещён въезд однодневных туристов на личном транспорте, только если у туриста есть бронь в гостинице.

«Призываем туристов, им будет полезно, всего лишь на такой небольшой территории походить пешком и посмотреть, а не ездить от каждого памятника к памятнику на автобусе», — заключил Довганюк.