Москва, 14 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В настоящее время производство новых автомашин в России зависит от поиска путей поставки иностранных комплектующих и возможности локализации производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Эти процессы идут, но пока многое в стадии переговоров и проработки бизнес-планов, — отметил он. — Возможности параллельного импорта тоже пока только формируются, дилеры настраивают не только логистику поставок, но и начинают разбираться в новых условиях таможенного оформления, установки российских систем навигации и т.п. Есть и вопросы по предоставлению гарантии, которая в случае параллельного импорта от производителя уже не действует. Такая же ситуация с поставкой автомашин с пробегом, которые могут удовлетворить часть спроса».

Тем не менее, как полагает экономист, эти сложности хоть и велики, но вполне преодолимы.

«Спрос на автомобили в России остается потенциально высоким и будет реализовываться в дальнейшем. Российский потребитель привык к качеству, достаточно взыскателен к безопасности, часто предпочитает покупку в кредит, — сказал Цыганов. — Поэтому к китайским и иным новым для жителей РФ брендам еще надо присмотреться, и доверие тоже только еще формируется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что процесс импортозамещения в автомобильном секторе РФ пойдет быстрее благодаря возобновлению работы программы льготного автокредитования.