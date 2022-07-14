Сантьяго, , 15:22 — REGNUM Сенат Чили одобрил новое продление чрезвычайного конституционного положения в южной макрозоне страны 36 голосами «за» при двух воздержавшихся. Об этом пишет Prensa Latina.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее Палата депутатов одобрила предложение правительства Габриэля Борича о продлении чрезвычайного положения еще на 15 дней в регионе Араукания, а также в провинциях Арауко и Биобио.

В этих районах происходят эпизоды насилия в сельской местности, которые за последний год приняли форму беспорядков, нападений на сельскохозяйственную технику и землю, пожаров и перестрелок со смертельным исходом.

Некоторые из этих событий являются частью так называемого конфликта мапуче, в котором государство противостоит основной группе коренного населения страны, претендующей на земли, которые они населяли веками и которые сейчас находятся в руках крупных сельскохозяйственных и лесных компаний.