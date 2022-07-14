Вашингтон, , 15:17 — REGNUM В рамках очередного, седьмого пакета антироссийских санкций Европейский союз собирается предложить ввести санкционные меры против еще 50 физических и юридических лиц из РФ. Об этом 14 июля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«ЕС настроен предложить включение около еще 50 людей и организаций в рамках нового пакета санкций, который хотят принять на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, помимо этого, Евросоюз может ужесточить уже введенные ранее против России санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что привлечение в Казахстан бизнеса, который ранее работал в РФ, является нормальной и естественной практикой с точки зрения руководства страны.