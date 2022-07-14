Сана, 14 июля 2022, 15:45 — REGNUM На территорию Йемена обрушились проливные дожди, аномальные для этого времени года. Об этом 14 июля сообщает информационное агентство Saba.

Лагерь беженцев
Лагерь беженцев
Bundeskanzlerin.de

По данным журналистов, проливные дожди начались в центральных провинциях страны: Мариб, Таиз, Шабва и Хадрамаут. В провинции Мариб непогода уничтожила лагеря вынужденных переселенцев, бежавших из районов, где ведутся боевые действия.

Поток воды снёс десятки палаток и временных сооружений в лагере беженцев аль-Джуфина. Непогода также повредила строения, созданные для предотвращения паводков, и нанесла ущерб местной социальной инфраструктуре.

Как сообщается, дождь также размыл ряд дорог, ведущих в лагерь беженцев, из-за чего возникли проблемы с подвозом гуманитарной помощи.