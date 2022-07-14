Москва, 14 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Работа по организации транзита в Калининград через Литву будет продолжена. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что всё равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога», — заявил Песков.

Ранее в беседе с «Известиями» высокопоставленные источники с российской стороны сообщили, что Европейский союз и Российская Федерация договорились о беспрепятственном транзите грузов в Калининградскую область.