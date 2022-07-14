Донецк, 14 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 14 июля сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Удар с позиций украинских войск в Нетайлово зафиксирован в 11:15. По посёлку Землянки в Макеевке выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку.