Варшава, 14 июля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. С призывом к гражданам Польши утеплить свои дома до начала отопительного сезона обратился премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий. Его слова 14 июля приводит польский телеканал TVN24.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

По словам главы правительства Польши, это нужно сделать из-за того, что стране в нынешних условиях предстоит «трудная осень и зима». При это Моравецкий заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «приложил усилия для этого».

Также премьер-министр Польши сообщил в связи с этом о государственной программе по поддержке энергетической эффективности, на которую власти намерены направить «миллиарды злотых».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради ввода военных сил Варшавы на территорию Украины готов пожертвовать суверенитетом страны.