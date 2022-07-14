Рига, , 14:25 — REGNUM Благодаря внутреннему производству продукты питания не исчезнут с полок магазинов Латвии, однако их цена может неприятно поразить покупателей. Об этом член правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций страны Гунтис Гутманис сообщил местному изданию Diena.

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Он выразил удовлетворение тем фактом, что в стране высоко развито сельское хозяйство, благодаря чему основные продукты питания не надо завозить из-за рубежа.

«В целом со снабжением Латвии продуктами для внутреннего потребления проблем нет. Например, молока и зерновых производим больше, чем потребляем, к тому же зерно перерабатываем в другие продукты — хлеб, макароны», — сообщил эксперт.

В то же время его беспокоит резкий рост цен на продовольствие и все, что связано с его производством. Он прогнозирует заметное понижение покупательной способности жителей Латвии.

«Меняется корзина продовольствия, и эта корзина становится тоньше по содержанию и также общему объему — люди всякий раз очень внимательно оценивают, что они купят», — отметил Гутманис.

Он также напомнил, что около 80% латвийского общества живет от зарплаты до зарплаты, а сами сельхозпроизводители сейчас оказались в подвешенном состоянии: старые запасы удобрений, кормов и техники по прежней цене подходят к концу, а новые закупки означают резкий рост расходов. Если государство не поможет, фермеров ждут непростые времена.