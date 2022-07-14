Москва, 14 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Политические безумие внутри США приобрело уже привычный вид. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Внутри себя Америка тоже позволяет себе что угодно. Даже то, за что так яростно критикует любых оппонентов — по поводу и без него. Давление на выборные процессы. Коррупцию и секс-скандалы. Социальную несправедливость, ксенофобию и пропагандистскую демагогию. Неправедные суды. Приход к власти немощных, нелепых старцев, обременённых одиозными родственными связями. Это считается в порядке вещей. И понятно, почему получается именно так. Ведь весь мир — массовка, которой дирижирует пресловутое deep state, «глубинное государство» — мощные теневые группы влияния на экономические и политические процессы. Во сто крат более влиятельные, чем все вместе взятые партнёры США», — написал Медведев.

По его словам, в других государствах США «уже не первое столетие стремятся присвоить себе исключительное «право силы», на словах выказывая почтение праву международному или сакральному»: «Американцы и правда уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий и неблаговидный, всё равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе её и выпишут. Поэтому бомбёжки, расстрелы, перевороты в других государствах при поддержке США — пожалуйста, любой каприз за деньги с портретами президентов. Банкнот хватает, их всегда можно допечатать. Равно как и предусмотрительности — эмиссию Америка держит при себе, а вот войны предпочитает вести «в гостях» и желательно чужими руками».