Вашингтон, 14 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Более половины жителей Соединённых Штатов (52%) считают, что за рост цен на бензин в стране отвечает действующий американский президент Джо Байден. Это следует из обнародованных 13 июля данных опроса социологической службы Rasmussen Reports.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

Уточняется, что опрос был проведён в начале июля и в нём принимало участие 1000 совершеннолетних граждан США.

Согласно полученным результатам 52% участников опроса считают, что в повышении цен на топливо в стране виноват ее лидер Джо Байден. Также 29% участников опроса обвинили в этом нефтяные компании и только 11% жителей США считают причиной такого подорожания Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что применит силу в качестве «последнего средства», чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.