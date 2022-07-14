Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Визит президента США Джо Байдена в Эр-Рияд не изменит позиции Саудовской Аравии в отношении России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

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Как заявили саудовские официальные лица, «королевство как никогда близко к России и не планирует отстраняться от Москвы или помогать Вашингтону, прокачивая больше нефти». В растущем партнёрстве двух стран обозреватель издания видит большую заслугу президента России Владимира Путина.

«Российский лидер смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, в то время как большая часть развитых стран избегала его», — подчеркнул автор статьи, отметив, что такая связь важна.

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При этом глава Белого дома никогда не разговаривал с принцем Мухаммедом по телефону, не встречался с ним. Более того, еще будучи кандидатов в президенты США Байден грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя, а уже став главой государства опубликовал доклад о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

«Растущее партнерство между Россией и Саудовской Аравией перевернуло с ног на голову договоренность между Вашингтоном и Эр-Риядом о добыче нефти в обмен на безопасность, которая существовала почти полвека и была центральным элементом их отношений», — подчёркивается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозревателя Анчал Вохры в американском журнале Foreign Policy заявил, что власти Саудовской Аравии намерены свести счёты с президентом США Джо Байденом за недружественное отношение последнего к этой арабской стране и делают ставку на президента России Владимира Путина. По его словам, фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение.