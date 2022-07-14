Новосибирск, , 13:52 — REGNUM В Новосибирскую область поставлено 64 единицы лесохозяйственного оборудования и девять единиц техники. Они уже распределены по лесхозам, сообщили в региональном правительстве.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«На приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования в текущем году предусмотрено более 95 млн рублей, — прокомментировал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Алексей Севастьянов.

Он уточнил, что на эти деньги планируется приобрести 91 единицу лесохозяйственной техники и оборудования.