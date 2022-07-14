Салехард, 14 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Департамент образования правительства Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с центром выявления и поддержки одаренных детей завершил разработку «Арктической азбуки» для первоклассников. Экземпляр азбуки каждый первоклассник получит в подарок уже в новому учебном году 1 сентября на торжественной линейке. Разработка велась в рамках Года экологии на Ямале, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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«Арктическая азбука» расскажет доступным для детей языком о необходимости бережного отношения к природе родного края. В книге будут содержаться стихотворения, учебная и справочная информация о флоре и фауне Ямала, а также рекомендации по их защите.

В разработке «Арктической азбуки» принимали участие специалисты в области начального обучения из Ярославского государственного педагогического университета. Рецензирование материалов осуществили ученые научного центра изучения Арктики и регионального института развития образования.

Планируется, что по экземпляру «Арктической азбуки» получат около 10 тысяч первоклассников Ямала, а также все школьные библиотеки округа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямал в автопарки Нового Уренгоя и Ноябрьска прибыли четыре новых автобуса на экологически чистом газомоторном транспорте, который способен перевозить маломобильных граждан. Обновление парка проходит в рамках мероприятий «Года экологии», объявленного в регионе.

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