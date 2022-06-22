Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 20:43 — REGNUM В ЯНАО в автопарки Нового Уренгоя и Ноябрьска прибыли четыре новых автобуса на экологически чистом газомоторном транспорте, который способен перевозить маломобильных граждан. Обновление парка проходит в рамках мероприятий «Года экологии», объявленного в регионе.

Автобус «Нефаз-5299» Vario Solo

В планах по обновлению автобусного парка стоит закупка 61 автобуса, 53 из будут работать на экологичном газомоторном топливе, что говорит о желании властей снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Ранее ИА REGNUM отмечало, что 2022 год в Ямало-Ненецком автономном округе объявлен «Годом экологии».

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