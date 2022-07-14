Мадрид, , 13:48 — REGNUM Почти во всех автономных сообществах Испании, кроме Канарских островов, температура превышает отметку в +40. Об этом пишет Prensa Latina.

Мадрид Jose Javier Martin Espartosa

Андалусия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Галисия и Эстремадура находятся под «красным» предупреждением («чрезвычайный риск»), со значениями от +42 до +45, согласно данным Государственного метеорологического агентства Испании.

Накануне в 18:30 по местному времени в Мадриде было зарегистрировано +39. Это ниже «красного» уровня, уже объявленного в Андалусии, где в сельских районах температура достигает +44, однако всё равно необыкновенно жарко для столицы.

В Хаене, Гранаде, Уэльве и Кордобе, расположенных в Андалусии, сохраняется «оранжевый» уровень («большой риск») для максимальных температур в рамках температуры от +39 до +43.

Как ожидается, в течение ближайших дней жара в Испании должна пойти на спад.