Таллин, , 13:28 — REGNUM

Европейский суд (сс) Luxofluxo

Эстонская сельскохозяйственная компания AS Tartu Agro выиграла в Суде Европейского союза процесс против Европейской комиссии, сообщили представители фирмы.

Признано несостоятельным заявление Еврокомиссии о том, что AS Tartu Agro получило незаконную государственную помощь путем заключения договора аренды с государством в 2000 году. По словам присяжного адвоката юридической фирмы TGS Baltic Трийну Ярвисте, Суд ЕС пришел к выводу, что Еврокомиссия в своем решении несправедливо свела вопрос к неточным расчетам.

«В анализе, который касался исключительно соответствия суммы арендной платы рыночным условиям, и в анализе учета дополнительных договорных обязательств в стоимости аренды, были допущены очевидные ошибки в оценке, которые также влияют на оценку размера полученного Tartu Agro преимущества», — говорится в решении суда.

В связи с этим суд постановил отменить решение Европейской комиссии от 24 января 2020 года о том, что Tartu Agro должна вернуть государству 1,2 млн евро. Согласно решению Суда ЕС, судебные издержки должна будет оплатить Европейская комиссия.

Отмечается, что связанные с тяжбой события касаются 2000 года, а сам спор начался в 2017 году, когда Европейская комиссия решила начать официальную процедуру расследования, чтобы выяснить, получило ли AS Tartu Agro незаконную государственную помощь.

Обвинение было связано с договором аренды пахотных земель, заключенном в 2000 году еще до вступления Эстонии в Европейский союз между Министерством сельского хозяйства Эстонии и AS Tartu Agro. Еврокомиссия проанализировала, соответствовал ли конкурс по поиску арендатора правилам и соответствовала ли рыночным условиям цена, по которой в итоге был заключен договор.

В принятом в начале 2020 года решении Еврокомиссия сочла, что эстонское государство предоставило незаконную государственную помощь в виде чрезмерно выгодной арендной платы, и AS Tartu Agro должно возместить эту сумму.