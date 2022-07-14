Москва, 14 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины сбили два украинских военных самолёта. Об этом 14 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МиГ-29

«Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолёта воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что Су-24 был сбит в районе населённого пункта Славянск и МиГ-29 — в районе села Троицкое Донецкой Народной Республики.

По словам генерал-лейтенанта, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 249 самолётов и 137 вертолётов ВСУ.

Читайте также: Российские авиация и ПВО сбили за сутки четыре военных самолета ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 июля, российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре военных самолёта вооружённых украинских формирований: Су-25 и Су-24 в районах населённых пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Ещё один Су-25 сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.