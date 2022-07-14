Москва, 14 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке.

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Закон вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

Экспериментом до 1 августа 2025 года вводится запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом без чеков и накладных в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законом под икрой лососевых видов рыб (красная икра) непромышленного изготовления понимается икра лососевых видов рыб (красная икра) без заводской упаковки, содержащей маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и указание наименования и места нахождения изготовителя или фамилии, имени, отчества и места нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя, наименования и места нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименования и места нахождения импортера.