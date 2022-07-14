Вильнюс, 14 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. До момента утверждения новых рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) транзит товаров между основной территорией России и Калининградской областью будет проходить по прежним правилам. Об этом 14 июля заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Tsajunga.lt Ингрида Шимоните

«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами», — сказала она.

При этом глава литовского правительства отметила, что стороны, как она считает, уже не смогут вернуться к ситуации, которая была до начала ограничения Литвой транзита в Калининград с 16 июня 2022 года.

«Нет никаких «льготных» коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля», — добавила Шимоните.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ранее выпущенные рекомендации ЕК сняли значительный объём ограничений по транзиту в Калининград — свыше 80%.