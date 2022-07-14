Таллин, , 12:48 — REGNUM

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна из причин, по которой Саудовская Аравия покупает российскую нефть, заключается в том, что она стоит дешевле саудовской нефти. Об этом докторант Института политических исследований имени Йохана Скитта Иван Клищ сообщил порталу новостей гостелерадио Эстонии ERR.

По его словам, официальный Эр-Рияд покупает российскую нефть для внутреннего потребления. Кроме того, это позволяет Саудовской Аравии получать более высокую прибыль от собственного экспорта, поскольку внутреннее потребление саудовской нефти снижается за счет дешевого российского импорта, и Эр-Рияд может продать больше собственной нефти на мировом рынке по более высокой цене. Клищ добавил, что в летний сезон потребление в жарких странах Ближнего Востока резко возрастает из-за установок для кондиционирования воздуха.

Сообщается, что если в феврале 2022 года Россия экспортировала на Ближний Восток около 27 000 баррелей нефтепродуктов в день, то к настоящему времени поставки значительно выросли — в июле они уже превысили 220 000 баррелей.