Донецк, 14 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Поставленные Украине НАТО установки артиллерии CAESAR и РСЗО HIMARS, системы целеуказания и беспилотники используют систему GPS, с помощью которой ВСУ наносят точные удары, убивая наших солдат и мирных людей. И если, чтобы их спасти, надо выключить эту систему для всей Европы и для России, то это надо сделать. Такое мнение высказал заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Defense. gov HIMARS

«Один из секретов Полишинеля в Донбассе больше не секрет: у артиллерии ВСУ в последнее время резко выросла точность и эффективность огня. Причина тоже всем известна — это новые, поставленные НАТО установки артиллерии CAESAR и РСЗО HIMARS, оснащённые самыми продвинутыми системами наведения.

В деталях меня поправят специалисты, но принцип прост: эти установки включены в одну автоматизированную систему с американской спутниковой флотилией глобального позиционирования GPS, к этой же системе подключены и все средства разведки: беспилотники, системы целеуказания и прочее. Как только координаты определены, работает автоматика, система наводится и бьёт. Получается куда быстрее и точнее, чем когда на эти же координаты нужно было наводить артиллерию советского производства, не подключённую к системе напрямую. При чём наведение может быть и по любому устройству, использующему GPS: телефону, пульту управления дроном, грузовику с модулем геолокации и так далее.

Зайдем с другой стороны: есть такая система GPS, которой пользуется большинство из нас чуть ли не ежедневно, с помощью которой теперь на Украине убивают наших солдат и мирных людей. Может быть не нужна нам такая система?

Да, её можно разрушить, да, это непросто, но вполне возможно. Даже если не говорить про физическое устранение спутников, средства для которого в наших вооруженных силах вроде как имеются, есть и другие способы. Сигнал спутника GPS можно заглушить, при чём не местно, вокруг какого-то важного объекта, как это делают спецслужбы, а направленными помехами «затушить» спутник целиком. Это азбука теории спутниковой связи. Её ахиллесова пята — помехозащищенность. Причем сделать это можно из любой точки, откуда этот спутник «видно» — то есть с огромной площади. Если заглушить все спутники, работающие над зоной СВО и вокруг — то и точность у ВСУ упадет до былого уровня, и возможности по разведке через позиционирование телефонов тоже снизятся.

Почему это еще не сделано? Я думаю, ответ кроется за пределами сугубо военной плоскости. Скорее всего, GPS у нас рассматривают как часть гражданской инфраструктуры и не атакуют так же, как не разрушают электросети и мобильную связь на Украине. Наверняка высокоморальные и экономически подкованные люди уже припомнили, что GPS используется и для навигации кораблей, и для вызова скорой помощи и спасателей, и для отслеживания грузов, да и много ещё для чего… да и в России тоже все этим пользуются. Как же мы можем всё это рушить, доставить неудобство стольким людям…

Да очень просто можем. Можем и должны, если можем. Наших ребят убивают этой самой GPS. Жизнь солдата должна стоить любых материальных издержек. И если, чтобы их спасти, надо выключить эту систему для всей Европы и для России, то это надо сделать. Несмотря на экономические и тем более репутационные потери. Запад уже ведёт против нас тотальную гибридную войну. Пора и нам включаться», — отметил Третьяков.

Как сообщалось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США предоставляли киевскому режиму разведданные для обстрелов ВСУ Донбасса с применением американских систем залпового огня HIMARS.