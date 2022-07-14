Торонто, Канада, , 12:28 — REGNUM Рэпер Drake анонсировал свой фестиваль под названием October World Weekend. Он опубликовал соответствующую информацию в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Drake Кадр из интервью

Фестиваль начнётся 28 июля и продлится до 2 августа 2022 года в Торонто (Канада). В рамках мероприятия на сцене выступят рэперы Крис Браун и Lil Baby. Drake также заявил о воссоединении лейбла Young Money, в который входили Lil Wayne and Nicki Minaj —они также появятся на October World Weekend.

Ранее Drake во время трансляции на платформе Twitch выиграл в онлайн-казино более $24 млн. Однако к концу вечера он проиграл всю сумму.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарри Стайлс путешествует на кровати в новом клипе