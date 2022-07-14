Тбилиси, , 18:40 — REGNUM Глава оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария подвергла резкой критике правительство Грузии за увеличение импорта российской нефти, сообщает 14 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы поговорим об одной из самых аморальных и серьезных тем, которой является вопрос импорта нефти и нефтепродуктов из России. Нефть — один из главных спонсоров российской кровавой машины. Соответственно, одной из главных задач Запада при введении санкций является снижение нефтяной зависимости от России. В этих условиях в 2021 году Грузия оказалась на третьем месте по импорту нефтепродуктов из России, а во время войны Россия стала первой страной по экспорту нефти в Грузию. То есть, мы напрямую предоставляем деньги кровавой машине. Кроме того, в мае по сравнению с апрелем импорт российской нефти увеличился на 70%. Самое главное, следует подчеркнуть, что топливо в Грузии не подешевело. Публичное указание премьер-министра Ираклия Гарибашвили состояло в том, чтобы закупать нефть у России… Из-за этого я глубоко убеждена, что санкции должны быть применены не к Грузии, а к олигархическому правлению «Грузинской мечты», — заявила Хоштария.

Напомним, что оппозиция требует от грузинского правительства разорвать все экономические связи с Россией и присоединиться к жёстким антироссийским санкциям.