Тбилиси, 14 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Глава оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария подвергла резкой критике правительство Грузии за увеличение импорта российской нефти, сообщает 14 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня мы поговорим об одной из самых аморальных и серьезных тем, которой является вопрос импорта нефти и нефтепродуктов из России. Нефть — один из главных спонсоров российской кровавой машины. Соответственно, одной из главных задач Запада при введении санкций является снижение нефтяной зависимости от России. В этих условиях в 2021 году Грузия оказалась на третьем месте по импорту нефтепродуктов из России, а во время войны Россия стала первой страной по экспорту нефти в Грузию. То есть, мы напрямую предоставляем деньги кровавой машине. Кроме того, в мае по сравнению с апрелем импорт российской нефти увеличился на 70%. Самое главное, следует подчеркнуть, что топливо в Грузии не подешевело. Публичное указание премьер-министраИраклия Гарибашвили состояло в том, чтобы закупать нефть у России… Из-за этого я глубоко убеждена, что санкции должны быть применены не к Грузии, а к олигархическому правлению «Грузинской мечты», — заявила Хоштария.

Напомним, что оппозиция требует от грузинского правительства разорвать все экономические связи с Россией и присоединиться к жёстким антироссийским санкциям.