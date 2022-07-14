Москва, 14 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Москва предостерегает Кишинёв от присоединения к антироссийским санкциям Запада. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, в России не остались незамеченными усилия Евросоюза и НАТО, направленные на встраивание Молдавии в антироссийскую кампанию, а также на освоение её территории под видом усиления безопасности.

«Как показывает опыт, от антироссийских санкций страдают в первую очередь народы тех стран, руководство которых их ввело», — сказала Захарова.

Ранее представитель ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз не требует от Кишинёва присоединения к санкциям, но считает движение страны в этом направлении.